В центре Омска многотонный КамАЗ едва не раздавил пешеходов

Один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего омича, который обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно материалам дела, 14 января этого года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем КамАЗ-53212, совершил ДТП на улице Госпитальной в центре Омска.

В результате проявленной небрежности и неправильной оценки дорожной ситуации водитель допустил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу. В результате ДТП один из пешеходов, 54-летний мужчина, получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В аварии также пострадала 20-летняя девушка.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело было направлено прокуратурой в Центральный райсуд Омска для рассмотрения по существу.

Олег Кипорук