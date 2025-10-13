В Омске взлетели цены на популярные курорты

Больше всего подорожали поездки в ОАЭ.

Согласно статистике Омскстата за сентябрь, жители Омска столкнулись с заметным увеличением цен на перелеты в ряд популярных туристических направлений.

Наибольшее повышение коснулось маршрутов в Объединенные Арабские Эмираты, где средняя стоимость билетов выросла на 26,8 %. Аналогичные тенденции наблюдаются и в направлении Египта, где подорожание составило 15,6 %, а также стран Юго-Восточной Азии (рост 20,5 %).

Однако зафиксированы и положительные изменения. Так, расходы на путешествия в страны Закавказья сократились на 6,5 %. Немногим меньше, на 4,2 %, уменьшилась стоимость отдыха на курортах Черного моря.

Ранее сообщалось, что омские туристы скоро смогут отправиться на отдых в Таиланд прямым рейсом.