Чтобы не уставать: эксперт назвала состав идеального завтрака

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова перечислила основные ошибки питания, приводящие к упадку сил и снижению работоспособности.
Среди наиболее частых проблем она выделила игнорирование завтраков, употребление недостаточного количества жидкости и дефицит полезных жиров в ежедневном меню.
– Современный ритм жизни заставляет многих выбирать продукты, которые дают мгновенное, но очень кратковременное ощущение бодрости. Однако уже через час-полтора после сладкого перекуса или кофе на голодный желудок наступает резкий спад энергии. Это связано со скачками уровня глюкозы в крови. Организм тратит значительные ресурсы на то, чтобы стабилизировать эти «качели», и в результате мы чувствуем себя истощенными, – цитирует эксперта «Лента.ру».
Давлекамова подчеркнула важность полноценного завтрака, включающего белок, полезные жиры и сложные углеводы. Такой состав способствует поддержанию устойчивого уровня сахара в организме и позволяет чувствовать насыщение продолжительное время.
Кроме того, важное значение имеет достаточное количество потребляемой воды.
– Не менее серьезная проблема – недостаточное потребление воды. Люди часто путают чувство жажды с чувством голода и вместо стакана воды тянутся за перекусом. Вода необходима для транспортировки питательных веществ и выработки энергии на клеточном уровне. Недостаточная гидратация может значительно снизить когнитивные функции и вызвать чувство утомления, – уточнила специалист.
Особое внимание было уделено дефициту необходимых микроэлементов.
– Дефицит магния, фосфора и железа в рационе – распространенное явление. Стресс и рафинированные продукты усугубляют эту проблему. Железо отвечает за доставку кислорода к тканям. При его недостатке клетки недополучают кислород, и человек чувствует постоянную слабость. Восполнить эти пробелы помогут функциональные продукты, в составе которых содержится гораздо больше полезных веществ, чем в обычных, – добавила эксперт.
Давлекамова также обратила внимание на необходимость потребления омега-3 жирных кислот, содержащихся в морской рыбе, грецких орехах и семенах льна. Эти вещества играют важную роль в функционировании нервной системы и обеспечении мозговых процессов энергией. Нехватка же полезных жиров способна привести к ухудшению памяти и концентрации внимания.