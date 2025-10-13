Омск-Информ
Общество

Мороз и гололед: в Омске прочно установилась зимняя погода

Дальнейших осадков синоптики не прогнозируют.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 13 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –3...+2 °C.

Ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –7...–12 °C. Существенных осадков не ожидается. Скорость восточного, северо-восточного ветра составит 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Также синоптики предупреждают о снежном накате на дорогах и гололедице.

Мария Филимонова