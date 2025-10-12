«Авангард» с Маклаудом в составе играет против Ткачева в Магнитогорске

Омскую команду ждет тактический матч.

Сегодня, 12 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги играют «Металлург» и омский «Авангард».

– Ги Буше говорил, что Прохоркин выбыл, но Николай сегодня в составе. Так же, как и Майкл Маклауд. Наконец-то у «Авангарда» заполнены все позиции. Евгений Кузнецов тоже в старте. Уже во втором звене! – пишет ВК-канал «Роман с хоккеем».

Майкл Маклауд проведет сегодня свой первый матч после подписания трехлетнего контракта с «Авангардом». Канадский нападающий заявлен в четвертой тройке нападения, где сыграет с Иваном Игумновым и Анселем Галимовым.

Владимир Ткачев выйдет против своей бывшей команды в этом же матче.

Как сообщает Сhampionat.com, «Магнитка» имеет серию из пяти побед. В нынешнем сезоне КХЛ магнитогорский клуб сыграл 14 матчей, в которых набрал 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ястребы» с 18 очками после 13 встреч располагаются на второй строчке Востока.