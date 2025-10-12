Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В омском банном комплексе едва не сгорели 12 человек

Любители парной смогли быстро покинуть место возгорания.

Крупный пожар случился в выходные в омских Нефтяниках. Как рассказали в МЧС, площадь возгорания достигла 300 «квадратов». С огнем боролись в течение часа 20 спасателей и шесть единиц техники.

– Самостоятельно до прибытия подразделений из здания комплекса эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет, – рассказали в МЧС.

Случилось все в девятом часу вечера субботы, 11 октября, года. Загорелись банный комплекс, кровля дома и хозпостройка. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причину пожара. Название комплекса не приводится.

3377
·Происшествия

В омском банном комплексе едва не сгорели 12 человек

Любители парной смогли быстро покинуть место возгорания.
МЧС

Крупный пожар случился в выходные в омских Нефтяниках. Как рассказали в МЧС, площадь возгорания достигла 300 «квадратов». С огнем боролись в течение часа 20 спасателей и шесть единиц техники.

– Самостоятельно до прибытия подразделений из здания комплекса эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет, – рассказали в МЧС.

Случилось все в девятом часу вечера субботы, 11 октября, года. Загорелись банный комплекс, кровля дома и хозпостройка. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причину пожара. Название комплекса не приводится.

3377
Наталья Корнеева