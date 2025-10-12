Пальнуть из пушки и пообедать у Шлеменко: Омск засветился на Первом канале

Про город показали большую передачу в цикле программ «Жизнь своих».

скрин

Сегодня, 12 октября, на Первом канале показали передачу «Жизнь своих», которую целиком посвятили Омску и основным омским достопримечательностям.

– Омск – один из самых древних российских городов, благодаря которому много веков назад Россия начала прирастать Сибирью. В XVIII веке на месте слияния рек Иртыш и Омь высадился отряд казаков, у них был приказ основать военную крепость – один из опорных пунктов армии Петра I. Так началась история одного из крупнейших городов Сибири – Омска, – так начал программу ее автор Евгений Кривцов.

Он побывал среди служилого люда Омской крепости и пострелял из пушки, узнал у знаменитого сибирского левши Анатолия Коненко, как подковать блоху, познакомился с военным училищем, где учат танкистов, погладил самого знаменитого сибирского бегемота Кенига, научился приемам защиты у чемпиона по смешанным единоборствам Александра Шлеменко. Рассказал о днях пребывания великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского на каторге в Омске, а также поймал волну на вейкборде.

Посмотреть программу можно по ссылке, если вы не успели увидеть телевизионную трансляцию. Между прочим, рассказал ведущий и о ремонте моста у Телецентра.