·Экономика/Бизнес

В центре Омска выставили на продажу «депутатский» ресторан

В цокольном этаже особняка на Думской многие годы располагался общепит.
На сайте объявлений сообщается о продаже помещения, расположенного в центре города, на пересечении улиц Думская и Пушкина. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

– В настоящее время в помещении расположен ресторан. Возможна сдача в аренду, – информирует сайт.

Общая площадь объекта составляет 727,6 м². Цена – 35 млн руб.

Речь идет о знаменитом среди депутатов ресторане в подвале здания горсовета. В 2000-е парламентарии с удовольствием устраивали здесь банкеты.

Наталья Корнеева