Электросамокаты удвоили аварийность на омских дорогах

В ГАИ подводят итоги сезона.

omskinform.ru

В Омске в два раза выросло число ДТП с электросамокатами, об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. За сезон произошло 142 ДТП, один человек погиб, 139 получили травмы. В прошлом году аварий из-за самокатов было всего 74.

Как рассказала начальник отдела пропаганды ГАИ Наталья Бобылева, связывают такую статистику с увеличением количества средств индивидуальной мобильности в городе, а также с тем, что чаще электросамокаты стали использовать несовершеннолетние. Назвала она и основные причины ДТП.

– Нарушения при движении по краю проезжей части, пересечение дороги, не спешившись, наезды на пешеходов, – сообщила Бобылева.

Добавим, что более 4 тысяч аккаунтов кикшеринговых сервисов было заблокировано из-за жалоб на нарушения правил дорожного движения и правил эксплуатации.

Летом произошло 111 ДТП с велосипедистами, три человека в автоавариях погибли, 113 получили травмы. Актуальной остается проблема с подростками на мопедах – в этом году произошла 31 ДТП.