Омичка отсудила у известного агрегатора такси компенсацию

Жительница города обратилась к юристу.

В Куйбышевский районный суд с иском обратилась омичка. Она указала, что 20 ноября 2024 года, собираясь в поликлинику, через мобильное приложение заказала такси.

Уже при посадке водитель сделал ей и ее 12-летнему ребенку замечание, после в грубой форме потребовал покинуть автомобиль. В суд она подала иск и на водителя такси, и на агрегатора, потребовав компенсацию морального вреда.

Как выяснилось, подобные иски в судах Омска фигурируют, но факт ненадлежащего оказания услуг перевозки пассажира доказать трудно. О последовательности действий рассказал изданию «Комсомольская правда в Омске» юрист Александр Шаханин.

– Первое, что мы сделали при обращении истицы ко мне, – сразу написали претензию агрегатору в его приложении. Это всегда нужно делать в обязательном порядке, – советует юрист.

Агрегатор такси в суде пытался оспорить иск, утверждая, что является лишь посредником. Однако суд установил, что клиенту марку, номер, цвет и время подачи такси сообщил как раз агрегатор, то есть фактически с истцом был заключен договор на перевозку пассажира.

Водитель и агрегатор такси должны теперь выплатить штраф и компенсацию морального вреда в сумме 7,5 тыс. рублей.