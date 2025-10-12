«Авангарду» изготовили креативные ретро-джерси

Клуб к юбилею выпустил игровую коллекцию формы.

скрин

Омский «Авангард» разработал эксклюзивную игровую форму для матчей Континентальной хоккейной лиги, посвященную 75-летнему юбилею клуба. Его будут отмечать 7 ноября.

Специальную серию ретро-джерси выпустили в честь знаменательных побед и достижений клуба: первый выход в плей-офф (1993 г.), первая медаль чемпионата России (1996 г.), выход в финал (2001 г.), победа в Суперлиге.

Как пояснил генеральный директор клуба Герман Чистяков, команда проведет несколько матчей в ретро-форме, об этом будет дополнительно сообщено. Болельщики уже могут ее приобрести.

Вся форма максимально точно воспроизводит исторические комплекты, в которых выступали хоккеисты клуба в разные годы.