Омичи проверили здоровье в популярном торговом центре и ужаснулись

В минздраве провели акцию по популяризации профилактики и ранней диагностики заболеваний.

минздрав Омской области Три дня в ТРЦ «МЕГА» работала бригада медиков из Городской клинической больницы № 1 им. Кабанова. Без предварительной записи омичи смогли пройти первый этап диспансеризации.

Чекап разработан с учетом мужского и женского здоровья, и почти 300 человек воспользовались возможностью совместить шопинг и досуг с медобследованием.

– Большинство прошедших диспансеризацию в мобильном пункте – это пациенты в возрасте 50–60 лет, на них пришлось больше половины всех обращений. Доля обратившихся пациентов в возрасте до 40 лет – около 10 %, – подсчитали в региональном минздраве.

В результате диспансеризации медики выявили у 38 человек гипергликемию – это симптом, означающий повышенный уровень сахара (глюкозы) в крови, что может быть диагностировано как сахарный диабет. У 116 человек выявили высокий холестерин, что может стать причиной тяжелых сердечно-сосудистых болезней. У 17 человек диагностировали анемию, у 20 пациенток выявили изменения по цитологии, что может быть связано с заболеваниями женской мочеполовой системы. Новообразования показал маммограф у троих пациенток.

Консультация или дообследование рекомендованы всем, у кого выявлены отклонения.