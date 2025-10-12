Стало известно, когда на Успенский собор в Омске вернут обновленные иконы

Завершается ремонт фасада главного храма Прииртышья.

Омская епархия

Реставрация фасада Успенского кафедрального собора в Омске завершается. Ремонт стен храма начался еще летом, к тому же в канун празднования 130-летия епархии решено было преобразовать внешний облик здания. Были сняты образа, чтобы поменять керамические иконы на мозаичные.

Об этом «Омск-информ» писал подробнее в сентябре. Место в киотах на фасаде старые иконы заняли в 2007 году, их освящал митрополит Омский и Тарский Феодосий. Изготовлены они были на заводе «Фарфор Сысерти» в Свердловской области.

Новые, из мозаики, делали по заказу Омской епархии в Москве, они уже пребывают в Омске. Добавим, что они больше предыдущих на 15 см.

– Иконы уникальны, начиная даже от того, что собраны они из кусочков смальты. Каждая часть – не больше сантиметра, – цитирует портал «Комсомольская правда» настоятеля Успенского кафедрального собора Василия Вивчара.

Точных сроков, когда новые иконы займут место на фасаде, не сообщают, но, скорее всего, это будет уже весной. Старые образа станут в перспективе частью музейной экспозиции, которая будет рассказывать омичам и гостям города о возрождении Свято-Успенского храма.