Омский «Авангард» косит загадочный вирус

У «ястребов» серьезные проблемы со здоровьем.

Сегодня, 12 октября, в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» сыграет с командой «Металлург» (Магнитогорск) на стадионе «Арена-Металлург».

Тем временем телеграм-канал «Хоккейная правда» пишет о проблемах со здоровьем у игроков команды.

– В «Авангарде» гуляет вирус. Половина команды на стадии выздоровления, половина только заболевает. Из лазарета только вышел тренер по нападающим Александр Свитов, который проболел практически неделю, – сообщается в тг.  

Добавим, что омичи проиграли оба сдвоенных матча с «Автомобилистом» (1:4, 0:3), «Магнитка» же не проигрывает на протяжении пяти встреч.

Трансляция встречи подопечных Ги Буше и Андрея Разина начнется в 14:30 по московскому времени.

