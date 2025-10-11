В Омской области решили существенно увеличить прожиточный минимум

Рост составит более тысячи рублей по сравнению с текущим уровнем.

Министерство труда и социального развития Омской области представило проект постановления об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год. Согласно документу, этот показатель значительно вырастет по всем основным социально-демографическим группам населения.

В расчете на душу населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 16 477 рублей. Для трудоспособного населения он составит 17 960 рублей, для пенсионеров – 14 170 рублей, а для детей – 15 983 рубля.

Если документ будет принят, с 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения увеличится на 1049 рублей, по сравнению с предыдущим. Для трудоспособного населения рост составит 1144 рубля, для пенсионеров – 902 рубля, а для детей – 1018 рублей.

В настоящее время проект находится на антикоррупционной экспертизе, которая продлится до 14 октября.