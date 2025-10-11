Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омские власти сделали заявление об увеличении зарплат бюджетников

На сегодняшний день индексация заработной платы работников госучреждений невозможна.

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская заявила, что региональному бюджету не хватает средств для повышения зарплат сотрудникам бюджетных организаций.

По ее словам, в следующем году индексация заработной платы работников госучреждений невозможна.

– В настоящее время в региональном бюджете нет дополнительных финансовых средств на проведение индексации оплаты труда работников государственных учреждений Омской области. Изменение действующих систем оплаты труда бюджетников (пересмотр размеров окладов, компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок) планируется провести в 2027 году, – написала Варнавская на официальной странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что омским силовикам поднимут выплаты за патрулирование.

3103
·Общество

Омские власти сделали заявление об увеличении зарплат бюджетников

На сегодняшний день индексация заработной платы работников госучреждений невозможна.
omskinform.ru

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская заявила, что региональному бюджету не хватает средств для повышения зарплат сотрудникам бюджетных организаций.

По ее словам, в следующем году индексация заработной платы работников госучреждений невозможна.

– В настоящее время в региональном бюджете нет дополнительных финансовых средств на проведение индексации оплаты труда работников государственных учреждений Омской области. Изменение действующих систем оплаты труда бюджетников (пересмотр размеров окладов, компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок) планируется провести в 2027 году, – написала Варнавская на официальной странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что омским силовикам поднимут выплаты за патрулирование.

3103
Мария Филимонова