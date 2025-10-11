Маклауд не готов играть за «Авангард» – главный тренер Буше

Ги Буше не торопит выпустить форварда на лед. Сначала тот должен набрать форму.

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше поделился мыслями насчет возвращения в команду нападающего Майкла Маклауда. С форвардом на днях подписали контракт на три сезона.

По словам тренера, Маклауду потребуется некоторое время, чтобы обрести хорошую форму.

– У него сейчас джетлаг, ему нужно около девяти дней, чтобы восстановиться. Может ли он сыграть раньше, чем через девять дней? Да, но это будет не настоящий Маклауд. Мы не будем торопиться с тем, чтобы запускать его в игру, он очень много пропустил и пока не провел ни одной тренировки. В целом же я очень счастлив, что Майкл вернулся в «Авангард», поэтому хотел бы выразить благодарность руководству. Возможно, мы увидим его чуть раньше, но постараемся плавно подвести его к составу, – сказал Буше.

Напомним, что, несмотря на ранние утверждения генменеджера «Авангарда» Алексея Сопина, что возвращение Маклауда невозможно, форвард подписал контракт с омским клубом на три сезона. Ему пообещали внушительную зарплату.

Ранее Сопин рассказал о «спецоперации» по возвращению Маклауда в Омск.