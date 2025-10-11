Омск-Информ
«Старались как могли»: Буше оправдал разгромное поражение «Авангарда»

Главный тренер заявил, что выиграть омичам помешал запредельный уровень вратаря «Автомобилиста».

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу уральцев.

По словам Буше, «ястребы» старались как могли, но не смогли противостоять вратарю соперника Владимиру Галкину.

– Ребята старались как могли, но уже второй раз в сезоне наткнулись на потрясающую игру вратаря «Автомобилиста». Не думаю, что мы могли создать еще больше моментов, вратарь показал запредельный уровень уже второй раз в сезоне. Галкин напомнил мне то, что показывал Владислав Третьяк в Монреале. Что-то невероятное уже второй раз в сезоне, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в прошлой встрече с екатеринбургским клубом омичи тоже потерпели поражение. Однако «Авангард» все-таки смог забросить одну шайбу в ворота противника. Матч закончился со счетом 1:4.

Мария Филимонова