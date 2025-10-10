Омск-Информ
Экономика/Бизнес

В Омской области закрыли популярную базу отдыха с павлинами

«Белую Вежу» решили законсервировать на зиму.

В селе Серебряное Горьковского района Омской области решили закрыть на зиму базу отдыха «Белая Вежа». Объект решили законсервировать до весны.

  – В этом году мы решили на зиму законсервировать. С апреля месяца все возобновится. Мы проведем профилактические мероприятия, подремонтируем, – цитирует НГС55 представителя базы отдыха.

Загородную базу выставили на продажу летом нынешнего года за 108 млн рублей. Пока покупателей на этот объект не нашлось. Сюда входят 3-этажный гостиничный корпус, 15 благоустроенных деревянных домиков, коттедж на 10 человек, кафе с площадкой для пикника на крыше, две русские бани, 10 беседок, два декоративных пруда, а также горнолыжный спуск, вольеры с павлинами и оленями, спортивная площадка и дендропарк.

