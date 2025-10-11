На Левом берегу в Омске решили глобально изменить схему движения транспорта

Заезд на метромост и спуск с него сделают односторонними, остановку «11-й микрорайон» перенесут в другое место.

Omskinform.ru

Омский департамент транспорта провел моделирование транспортной ситуации на Левобережье. Речь идет о перекрестках улица Конева – улица 70 лет Октября, улица Конева – улица 3-я Енисейская, а также подходе к метромосту от улицы 3-я Островская. Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта ждут серьезные и где-то даже болезненные изменения.

Чиновники планируют сделать канализированную полосу для правого поворота на пересечении Конева и 70 лет Октября. Из-за этого остановку «11-й микрорайон» сдвинут ближе к «Континенту». Данное изменение затронет тысячи пассажиров общественного транспорта – остановка является крупным пересадочным пунктом на Левобережье, а также обслуживает большой микрорайон поблизости.

Улицу 3-ю Енисейскую на участке от 3-й Островской до развязки у метромоста и 3-ю Островскую от развязки под метромостом до 3-й Енисейской сделают односторонними. Это принципиально меняет организацию движения в районе метромоста: заезд на него и спуск планируется сделать по разным дорогам. Дептранс полагает, что это нововведение поможет уменьшить дорожные заторы.

Когда начнут вводить изменения, пока не сообщается. Но возможно, это произойдет уже в 2026 году.