Омский онколог рассказала, как избежать рака молочной железы

По данным статистики рак молочной железы среди онкологических заболеваний женщин занимает первое место. Средний возраст заболевших колеблется от 50 до 60 лет, однако все чаще болеют и молодые девушки, и женщины в возрасте 25–35 лет, у которых порой выявляются агрессивные формы рака. Так, в Омской области под наблюдением в онкодиспансере находятся 10 785 женщин с онкологией молочной железы, в 2024 году выявлено 1237 новых больных с первой и второй стадией рака.
О том, что это за заболевание, каким образом его можно избежать и на что прежде всего обращать внимание, специалистам Областного центра общественного здоровья рассказала врач-онколог отделения хирургических методов лечения опухолей молочной железы Омского клинического онкологического диспансера Алина Одрузова.
– Алина Дамировна, что такое рак молочной железы? Насколько это серьезное заболевание?
– Заболевание очень серьезное, недаром оно занимает лидирующие позиции в структуре онкологических заболеваний у женщин. Опасность его кроется еще и в том, что представительницы прекрасного пола не всегда посещают смотровой кабинет, игнорируют маммографию и УЗИ молочных желез. А ведь есть маленькие новообразования в груди, которые не видны глазу, но при этом обладают набором клеток агрессивного рака.
– Каковы основные факторы риска и причины возникновения и развития рака молочной железы?
– Большое количество беременностей и детей, вскормленных грудью (более 6), так называемый высокий паритет; отсутствие беременностей и кормления грудью; наследственный фактор; ожирение, высокий индекс массы тела; курение, алкоголь; бесконтрольное употребление гормональных контрацептивов; хронический стресс.
– Излечим ли рак молочной железы?
– Да, излечим. Сегодня диагностика вышла на новый уровень, когда мы можем обнаруживать образования от 5 мм и обойтись «малой кровью», сохранить грудь, и качество жизни женщины не изменится. Но здесь все зависит от иммуногистохимического характера опухоли, то есть ее подтипа. Если опухоль обнаруживается на ранних стадиях и имеет неагрессивный характер, люди вылечиваются и живут долго, 20–30 лет и более.
– Какова причина трагического исхода течения данного заболевания?
– В основном это позднее обращение за помощью к врачу. Иногда встречаешь молодых пациенток с высшим образованием и с запущенными формами рака, когда сама опухоль уже большая. Интересуешься, почему раньше не приходили в поликлинику, отвечают: не было времени, боялась, думала, само пройдет. Жаль, что так все получается…
– Что нужно делать женщине, чтобы не запустить ситуацию до последних стадий, когда уже и операция может не спасти?
– Каждая женщина должна самостоятельно проводить обследование молочных желез. Желательно это делать в один и тот же день в начале менструального цикла. Сначала нужно посмотреть на себя в зеркало и провести визуальный осмотр: нет ли изменения цвета груди, появления на ней «лимонной корочки», втяжений, асимметрии, обратить внимание на состояние соска, выделения из него, образование корочек, покраснение, втяжение, также следует пропальпировать лимфатические узлы в подмышечных впадинах. Затем в состоянии лежа провести пальпацию груди от периферии к центру на предмет различного рода уплотнений, шишечек. Если что-то обнаружено подозрительное, надо незамедлительно обратиться к врачу. Ждать, что само пройдет, не нужно!
– Помимо самообследования, что еще необходимо делать?
– Проводить УЗИ молочных желез с 18 лет 2 раза в год и маммографию с 40 лет 1 раз в год, независимо от самочувствия женщины. Эти два метода обследования друг друга дополняют, ограничиваться каким-то одним из них не стоит: есть те образования, которые не видны на УЗИ, а обнаруживаются только при проведении маммографии, и наоборот.
– Могут ли другие заболевания груди или сильный ушиб привести к раку молочной железы?
– Считается, что фиброзно-кистозная мастопатия, фиброаденома молочной железы «не перерождаются» в рак. Плотная фиброзно-железистая ткань просто может затруднить диагностику, и мы на маммографии не увидим новообразований, но, опять же, здесь нас дополняет УЗИ.
Травма тоже не является причиной развития рака молочной железы, но она, как правило, подталкивает многих женщин пристальней относиться к своему здоровью и идти обследоваться.
– Каким образом лечится рак молочной железы?
– Не только оперативным методом, но и химиотерапией, лучевой и таргетной терапией. Вариантов и комбинаций лечения много, но самый радикальный – это операция. Не каждой женщине после оперативного лечения показана реконструкция груди, все зависит от состояния ее здоровья и отсутствия рецидива заболевания.
– Чтобы не допускать ситуацию до такого состояния, что нужно делать?
– Рекомендации общеизвестные: ведение здорового образа жизни, отказ от курения и алкоголя, нормализация психоэмоционального фона, индекса массы тела. И конечно же, УЗИ и маммографию проходить ежегодно! Некоторые женщины после 50 лет, в период постменопаузы прибегают к заместительной гормонотерапии и бесконтрольно, без посещения врача-гинеколога начинают принимать оральные контрацептивы, а это, в свою очередь, может привести к новообразованиям в груди, в том числе и злокачественным.