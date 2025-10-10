Омск-Информ
·Общество

Десятки омских зданий отключат от воды на следующей неделе

Среди них многоквартирные дома и больницы.

Несмотря на снег, омский водоканал продолжает планировать ремонт сетей. Очередные работы специалисты будут проводить в следующую пятницу, 17 октября. В связи с этим ожидаются отключения воды.

С 10:00 до 23:00 без воды останутся многоквартирный дом, больница и 7 административных зданий по адресам:

  • Кемеровская, 1, 1/1а, 1/2, 1/3, 2, 2а, 4/3, 1/1, 1/2;
  • Набережная Тухачевского, 24.

Отключения с 11:00 до 19:00:

  • Октябрьская, 98, 107;
  • Тарская, 33, 33/1, 51, 53, 56, 56б;
  • Яковлева, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 106;
  • Орджоникидзе, 38, 42, 44, 44а, 46, 48, 50;
  • Третьяковская, 1, 3, 48, 56б, 61, 69, 69а, 73;
  • Рабиновича, 69а, 77, 77/1;
  • Герцена, 45, 47, 49.

Среди них 13 многоэтажек и 24 административных здания.

