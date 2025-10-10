Омские охотники безжалостно убивают доверчивых самок глухаря

Птицы проявляют удивительное доверие к технике, чем пользуются браконьеры.

Фото: Управление по охране животного мира БУ «Управление по охране животного мира» Омской области обратилось к охотникам с просьбой исключить добычу самок глухаря. Осенью эта птица, обычно крайне недоверчивая к людям, становится легкой добычей для человека с ружьем.

Как пояснили в управлении, в октябре глухари активно клюют гальку и мелкие камешки на дорогах и по берегам лесных ручьев. Камни нужны птицам для улучшения пищеварения. Собирая их на таежных дорогах, глухари часто становятся жертвами браконьеров.

– Птица, чуткая к приближению человека, проявляет удивительное доверие к технике, чем и пользуются нерадивые охотники, – отметили в управлении. – Особенно доверчива самка глухаря – капалуха.

Формально охота на самку глухаря осенью не запрещена, но, как подчеркивают в управлении по охране животного мира, настоящий охотник никогда не поднимет руку на продолжательницу рода. Охота на капалух неизбежно приведет к снижению популяции этого вида. Их нужно беречь, чтобы в лесах региона не перевелись глухари.