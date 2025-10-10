Как обезопасить себя на дорогах Омска в межсезонье

Автомобилистам эксперты напомнили о зимней резине и скоростном режиме, пешеходам – о светоотражателях на одежде.

В Омске 10 октября случилось прогнозированное ухудшение погоды, сопровождаемое осадками в виде дождя со снегом. Это резко актуализировало тему безопасности на дорогах. О том, как омичи могут обезопасить себя в период наступления зимы, рассказали в ходе своей пресс-конференции заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску Илья Троян и директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец.

– Для того что бы избежать многих неприятностей, связанных с ездой в зимний период, необходимо соблюдать ряд правил. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о правильной «обуви» для автомобиля. Рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю при достижении среднесуточной температуры в 5–7 градусов Цельсия. В Омской области такая погода может установиться уже в октябре. В любом случае по закону сменить резину на зимнюю необходимо еще до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря, – напомнил Троян. – При движении по зимней дороге по свежевыпавшему снегу или в гололед необходимо: соблюдать дистанцию; соблюдать боковой интервал; не нарушать скоростной режим; не делать резких торможений и перестроений.

Инспектор также посоветовал выделять на зимней дороге потенциально опасные участки, где транспортные средства останавливаются, притормаживают или начинают движение. Как правило, они расположены вблизи светофоров; около въездов на главную дорогу в местах нерегулируемых перекрестков; возле остановок общественного транспорта. Проезжать такие участки или подъезжать к ним надо крайне осторожно, поскольку дорожное полотно на них, покрытое льдом, отполировано до зеркального блеска шинами набирающих скорость и тормозящих автомобилей.

Свои рекомендации для передвижения в период предзимья разработаны и для пешеходов. Здесь одно из главных правил – быть заметным даже в темное время суток. Достичь этого можно за счет прикрепления светоотражающих элементов на одежду. Отражатели (фликеры) ярко светятся в свете фар автомобилей и являются единственным средством, увеличивающим контраст фигуры человека по сравнению с окружением.

– Добиться максимального эффекта от использования фликеров можно, если прикреплять их так, чтобы они были видны со всех сторон. Светоотражающую ленту можно завязать на рукаве или штанине, а подвеску пристегнуть булавкой к одежде. Чем выше будет пристегнут фликер, тем более вы будете заметны на дороге, – дал совет пешеходам Вадим Кормилец. – Старайтесь переходить дорогу, только убедившись в том, что водитель вас увидел и начал тормозить. Лучше дождаться полной остановки машины, ведь дорога может быть скользкой, резина на колесах «лысой», тормоза плохими. Кроме того, надо иметь в виду, что по второй полосе может ехать обгоняющая машина, водитель которой вас не видит.

Соблюдение скоростного режима, по словам директора дептранса, зимой должно стать основным правилом каждого водителя.

– Наука говорит о том, что чем выше скорость, тем сильнее повреждения может получить пешеход в ДТП. При скорости 60 километров в час вероятность летального исхода составляет порядка 80 %. Даже двигаясь с невысокой скоростью в 20–30 километров в час, автомобиль может нанести человеку серьезные травмы, – пояснил Кормилец.

И еще от нескольких распространенных ошибок предостерегли омских пешеходов участники пресс-конференции: использования телефона во время пересечения проезжей части, хождения по улице в наушниках и ношения капюшона. Недостаток капюшонов в том, что они закрывают боковой обзор – а значит, риск не заметить авто на дороге увеличивается. С точки зрения безопасности шапка все-таки надежнее.