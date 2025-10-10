Омск-Информ
·Общество

В Омске на сутки перекроют проспект, чтобы залатать асфальт

Работы планируются через две недели.

Вечером 24 октября в Омске перекроют проспект Королева от дома № 12 до дома № 16 (между остановками «Городская поликлиника № 4» и «Волкова»). Ограничения продлятся до 23:00 25 октября.

Как сообщили в мэрии, дорогу перекроют для восстановления асфальта. Работы будет проводить ООО «Строительно-монтажное управление – 5 Стройбетон «Восточное».

Объезжать перекрытый участок автомобилистам советуют по улицам Блюхера, Химиков, Заозерной, Волкова, Никифорова, проспекту Менделеева.

