Пропавшего в Омске 18-летнего студента нашли мертвым

Его тело обнаружили спустя полторы недели после исчезновения.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков 18-летнего студента, который пропал полторы недели назад. Парень погиб.

Напомним, ориентировку волонтеры опубликовали 2 октября. В ней сообщалось, что вечером 30 сентября он вышел из Омского промышленно-экономического колледжа, но домой, в Троицкое, так и не попал.

Ранее в Омске нашли погибшим пропавшего 15-летнего школьника. Следователи подозревают суицид.

