Омичам рассказали о мерах по борьбе с аварийностью

В прошедшие месяцы 2025 года снизилось количество ДТП и число раненых в сравнении с прошлым годом, при этом выросло число погибших.

omskinform.ru

Проблема аварийности на дорогах по-прежнему тревожит омичей, находится в поле зрения муниципальных властей, полиции и дорожных служб. Об этом 10 октября было заявлено в ходе пресс-конференции директора департамента транспорта горадминистрации Вадима Кормильца и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску Ильи Трояна.

– По итогам 9 месяцев 2025 года хочется отметить, что, несмотря на снижение общего количества ДТП на 7 % и снижение количества раненых на 4 %, увеличилось количество погибших в результате автоаварий на 19 %. Всего было зарегистрировано 1285 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 31 участник дорожного движения скончался, 1632 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, – сообщил Троян.

По его данным, самым распространенным видом ДТП является столкновение транспортных средств. За прошедшие месяцы года таковых было зарегистрировано 558, в результате аварий 11 человек погибли. Столкновения происходили в результате выезда на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда перекрестков, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил маневрирования, а также неправильного выбора дистанции в процессе движения. Вторым по распространенности видом ДТП стали наезды на пешеходов. В текущем году произошло 354 таких происшествия, в результате которых 15 человек погибли. Чаще всего наезды происходили в результате неожиданного выхода пешеходов на проезжую часть, перехода дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

– Встречается такая причина нахождения пешехода на проезжей части без цели ее перехода, как пребывание человека в состоянии алкогольного опьянения. Со стороны водителей основная причина наездов – непредоставление преимущества движению пешеходов, – пояснил инспектор.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что решить проблему аварийности одними только карательными мерами по отношению к нарушителям невозможно. С целью снижения числа ДТП администрация города проводит значительную работу и по обустройству улично-дорожной сети.

– Профилактику пешеходной аварийности мы видим в обустройстве пешеходных переходов. Дополнительно, где необходимо, устанавливаем искусственные неровности, ставим дополнительные информационные таблички, чтобы люди, которые используют самокаты и велосипеды, спешивались перед пешеходными переходами. Тогда у водителя, который должен предоставить преимущество, будет время на то, чтобы среагировать, увидеть этого человека, – отметил директор департамента транспорта.

Он пояснил, что план мероприятий по улучшению дорожной инфраструктуры ежегодно разрабатывается в весенний период на основе официально утвержденного перечня аварийно опасных участков. Планом на 2025 год было предусмотрено более 180 мероприятий, в том числе 63 по линии департамента транспорта.

– Речь идет о различных видах работ по установке дорожных знаков, строительству новых или реконструкции имеющихся светофорных объектов, установке комплексов фотовидеофиксации. За прошедшие месяцы года в городе было установлено 6 новых светофорных объектов. В настоящее время работы продолжаются. В частности, идет обустройство пешеходных переходов как регулируемых, так и нерегулируемых. Особое внимание уделяется переходам вблизи детсадов, школ и других детских образовательных учреждений, – рассказал Кормилец.

По мнению экспертов, ответственное отношение граждан к собственной безопасности, их знание и соблюдение ПДД должны стать главными условиями снижения аварийности на дорогах. Добавим, что указом президента России определены национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. До 2030 года смертность на дорогах по сравнению с 2023 годом должна сократиться в полтора раза, до 2036 года – вдвое.