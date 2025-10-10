Омск-Информ
Корпуса для детского лагеря под Омском построили из некачественных материалов

Подрядчика обязали устранить нарушения, а директора лагеря – следить за строительством.

Прокурор Омского района Владислав Васильев выехал в оздоровительный центр «Солнечная Поляна» и проверил, как продвигается монтаж новых модульных корпусов. Он выявил нарушение сроков, отсутствие исполнительной документации. Нет также входного учета и контроля материалов, что не позволяет проверить их качество и соответствие проекту.

– При монтаже стеновых панелей подрядчиком используется некачественный материал, поставляемые элементы металлических конструкций кровли имеют дефекты, в связи с несвоевременным и неконтролируемым выполнением работ допущено промокание утеплителя, – сообщили в прокуратуре.

Подрядчику внесли представление, чтобы он устранил нарушения. Директору детского лагеря также внесли представление в связи с ненадлежащей претензионной работой с подрядчиком.

Напомним, на новые корпуса для лагеря потратили 63 млн рублей.

