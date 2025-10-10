Омск-Информ
Омские моряки отсудили почти 150 тысяч рублей за опасный труд на пароходе

Омская транспортная прокуратура добилась выплаты компенсации за вредные условия работы.

Омская транспортная прокуратура добилась выплаты компенсации бывшим сотрудникам ПАО «Иртышское пароходство» за моральный вред, причиненный работой в условиях вредных производственных факторов.

Проверка прокуратуры показала, что в октябре 2024 года у двух сотрудников предприятия, проработавших более десяти лет, были выявлены профессиональные заболевания, связанные с неблагоприятными условиями труда.

Бывшие работники обратились в транспортную прокуратуру за правовой поддержкой, и прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры: ПАО «Иртышское пароходство» выплатит работникам 120 тыс. рублей. Решение уже исполнено.

