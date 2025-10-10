Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Молодой штурмовик из Омской области погиб на СВО

Парню было всего 22 года.

В следующий вторник, 14 октября, жители Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком – 22-летним Денисом Жоровым. Траурная церемония планируется в парке Победы в 11:00.

Денис Жоров родился 23 сентября 2002 года, окончил местную школу, работал на мясокомбинате в Калачинске.

– Увлекался шахматами, имел более 20 медалей по данному виду спорта. На этого парня можно было смело положиться, всегда был готов прийти на помощь, отличался добротой и отзывчивостью, – сообщили в районной администрации.

Он подписал контракт с Минобороны РФ в ноябре 2024 года. Служил в штурмовой роте парашютно-десантного батальона. Погиб 5 мая 2025 года.

4417
·Общество

Молодой штурмовик из Омской области погиб на СВО

Парню было всего 22 года.
vk.com

В следующий вторник, 14 октября, жители Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком – 22-летним Денисом Жоровым. Траурная церемония планируется в парке Победы в 11:00.

Денис Жоров родился 23 сентября 2002 года, окончил местную школу, работал на мясокомбинате в Калачинске.

– Увлекался шахматами, имел более 20 медалей по данному виду спорта. На этого парня можно было смело положиться, всегда был готов прийти на помощь, отличался добротой и отзывчивостью, – сообщили в районной администрации.

Он подписал контракт с Минобороны РФ в ноябре 2024 года. Служил в штурмовой роте парашютно-десантного батальона. Погиб 5 мая 2025 года.

4417