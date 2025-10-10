В Омске завели уголовное дело после страшной травмы ребенка в омском парке

Следствие проверяет обстоятельства происшествия.

В Омске следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 9-летний ребенок проломил голову в развлекательном комплексе «Банана Парк». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 4 октября на аттракционе «Тарзанка» ребенок получил травму головы. Ему была оказана неотложная медицинская помощь и проведена госпитализация. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили проведение комплекса криминалистических экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.