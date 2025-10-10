Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Хоценко поручил направить 190 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры в Омской области

Муниципалитеты региона получат субсидии на ремонт дорог, закупку техники и строительство линий наружного освещения.

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко распределены субсидии муниципальным образованиям на 2025 и 2026 годы. Общий объем финансирования составит порядка 190 млн рублей.

В этом году средства направят на ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина в селе Лузино Омского района. Также около 37 млн рублей выделено на строительство линий наружного освещения в Омске – по улицам Взлетная, Доковская, Заводская, Новая, 4-я Марьяновская, 3-я Любинская и на объездной дороге.

Как отметил глава региона, в следующем году в рамках программы будет закуплено 25 единиц дорожной техники для содержания улично-дорожной сети Омска. Планируется приобрести 15 тракторов, три бульдозера, пять самосвалов, один полуприцеп (низкорамный трал) и дорожную фрезу. Новая техника позволит эффективнее проводить дорожные работы, особенно в сложных погодных условиях.

1550
·Экономика/Бизнес

Хоценко поручил направить 190 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры в Омской области

Муниципалитеты региона получат субсидии на ремонт дорог, закупку техники и строительство линий наружного освещения.

Сергей Мельников
По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко распределены субсидии муниципальным образованиям на 2025 и 2026 годы. Общий объем финансирования составит порядка 190 млн рублей.

В этом году средства направят на ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина в селе Лузино Омского района. Также около 37 млн рублей выделено на строительство линий наружного освещения в Омске – по улицам Взлетная, Доковская, Заводская, Новая, 4-я Марьяновская, 3-я Любинская и на объездной дороге.

Как отметил глава региона, в следующем году в рамках программы будет закуплено 25 единиц дорожной техники для содержания улично-дорожной сети Омска. Планируется приобрести 15 тракторов, три бульдозера, пять самосвалов, один полуприцеп (низкорамный трал) и дорожную фрезу. Новая техника позволит эффективнее проводить дорожные работы, особенно в сложных погодных условиях.

1550