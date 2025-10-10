Омичи часами не смогут смотреть телевизор в октябре

Перерывы в вещании обусловлены проведением плановых работ.

t.me/universus_neuro_bot

На следующей неделе жители ряда населенных пунктов региона могут столкнуться с временными сбоями приема телеканалов и радиостанций из-за проведения планового технического обслуживания на радиотелевизионных передающих станциях, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Так, 17 октября в поселке Атирка ожидается приостановка вещания телевизионных каналов, входящих в цифровой пакет РТРС-2, продолжительностью до одного часа (с 08:00 до 11:00).

Кроме того, из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании во всех населенных пунктах Омской области. С 1 по 23 октября возможна потеря сигнала на мультиплексах РТРС-1, РТРС-2 и радиостанции «Радио России» утром ежедневно примерно с 08:13 до 09:20 длительностью до 5 минут.

В Неверовке сбои возможны 14 октября с 8:00 до 14:00. Телевещание будет с перебоями на мультиплексах РТРС-1, РТРС-2.

В Омске ночью с 19 на 20 октября возможен длительный перерыв вещания (с 22:00 вечера до 07:00 утра следующего дня) на радиостанциях «Вести FM», «Радио России», «Маяк» и мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2.

Аналогичные планы отключения предусмотрены в Павлоградке. Временное прекращение трансляции на мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2 будет ограничено периодом с 06:00 до 12:00 16 октября.

В Русской Поляне 15 октября будет плохо работать РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». Перебои ожидаются с 08:00 до 14:00.

В Таре и Черлаке сбои в телевещании намечены на 19–20 октября. С 22:00 по 07:00 будут перебои у РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

Время указано по московскому часовому поясу.

Специалисты отмечают, что сроки проведения работ могут быть скорректированы из-за неблагоприятных погодных условий.