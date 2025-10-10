Омичка за взятки кормила пациентов больницы опасной едой

Медицинское учреждение заплатило более 41 млн рублей за некачественное мясо и молоко.

Изображение создано ИИ

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшей заведующей производством центрального пищеблока крупной омской больницы и индивидуальному предпринимателю. Как сообщает прокуратура, их признали виновными во взяточничестве.

Как сообщили в прокуратуре, с ноября 2019 года по апрель 2023 года сотрудница больницы получила около 1,8 млн рублей от двух предпринимателей, которые поставляли в медучреждение молоко и мясо. Предприниматели платили, чтобы женщина принимала некачественный товар, за который больница в итоге заплатила более 41 млн рублей.

Прокурор просил отправить сотрудницу больницы в колонию общего режима на 10 лет и оштрафовать на 21 млн рублей. Предпринимателя сторона обвинения хотела наказать 9 годами колонии строгого режима и штрафом 20 млн рублей.

Однако суд приговорил их только к штрафам в размере 5 и 3 млн рублей. Бывшей сотруднице больницы также запретили заниматься производственно-хозяйственной и обслуживающей деятельностью в сфере здравоохранения на 8 лет. У нее конфисковали и сумму взятки.

На имущество обоих наложили арест.

Отметим также, что уголовное преследование в отношении второго предпринимателя прекратили. Причина не сообщается, но по закону это возможно, если дающий взятку сам сообщил о ней в полицию, активно способствовал раскрытию преступления или эту взятку у него вымогали.