Омичей ждет жесткий лимит на домашних питомцев

В Госдуме предложили ограничить число питомцев в квартирах.

Член думского комитета по вопросам семьи Евгений Марченко подготовил законопроект, ограничивающий число кошек и собак в жилой квартире. Об этом сообщает ТАСС .

Поправки вносятся в закон «Об ответственном обращении с животными и отдельные законодательные акты РФ». Согласно проекту, на каждые 18 квадратных метров квартиры разрешается держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Временное превышение допустимо для щенков и котят до шести месяцев, а на собак-проводников ограничения не распространяются.

В документе отмечается, что действующее законодательство не ограничивает количество домашних животных в квартирах. В пояснительной записке указывается, что на практике это приводит к ситуациям, когда в жилых помещениях содержатся по 15–20 и более собак или кошек, что нарушает санитарные нормы и создает антисанитарные условия.