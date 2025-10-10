Омск получит 8,7 миллиона на освещение трех ключевых улиц

Федеральные средства покроют почти 90 % затрат.

Omskinform.ru

Минтранс Омской области подвел итоги конкурса, по которому муниципалитеты могли получить субсидии на ремонт дорог. Деньги выделяются для обновления улиц и дорог за счет собственных средств городов и районов, не связанных с национальными проектами.

Как сообщают «Коммерческие вести», единственным участником конкурса стала мэрия Омска, которая запросила субсидии на установку уличного освещения вдоль 5-й Красноармейской, дороги к Чукреевке и трассы от СибНИИСХоза до Красноярского тракта.

Комиссия утвердила субсидию для Омска в размере 8,7 миллиона рублей на наружное освещение: 5-я Красноармейская получит 2,2 миллиона, дорога к Красноярскому тракту – 2,3 миллиона, дорога на Чукреевку – 4,2 миллиона. Из сметной стоимости 89 % покроют федеральные средства, остальные 11 % добавит городской бюджет.