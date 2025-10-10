В Омске простятся с сержантом, погибшим на СВО

Церемония пройдет в Успенском соборе.

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта

Вчера, 9 октября, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта сообщил о гибели выпускника кафедры теории и методики физической культуры и спорта Ивана Сильченко в зоне специальной военной операции.

Иван родился и вырос в Омске, окончил среднюю школу № 163. В детстве активно занимался футболом. После школы поступил в Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта, по окончании поступил в СибГУФК на направление «Физическая культура» профиль «Физкультурное образование».

Последние месяцы своей жизни он находился в подразделении в Донецкой Народной Республике в должности гранатометчика мотострелковой бригады. За свою службу Иван заслуженно получил звание гвардии младшего сержанта.

Прощание с Иваном пройдет завтра, 11 октября, в 11:00 в Успенском соборе в Омске.