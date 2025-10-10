В Омске разыскивают пассажиров маршрутки, на которую напал мужчина с молотком

Их просят дать показания.

полиция

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожного конфликта, который произошел в Омске вечером 23 августа. Как ранее сообщалось, в районе остановки «Поселок Карьер» 44-летний пассажир автомобиля «Лада-Гранта» набросился с молотком на маршрутку.

Причиной стало якобы то, что при обгоне маршрутка задела легковушку. Однако сотрудники ДПС никаких повреждений не обнаружили.

Как сообщили в полиции, ранее судимый за побои, угрозу убийством и кражу житель Ленинского округа был пьян. Он разбил лобовое стекло микроавтобуса. При этом мужчина высказывал угрозы в адрес водителя и пассажиров. В итоге водитель автобуса подрался с омичом.

На омича завели уголовное дело о хулиганстве. Он находится в следственном изоляторе.

– В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и разыскивают пассажиров микроавтобуса, показания которых важны для расследования, – отметили в полиции.

Свидетелей и очевидцев произошедшего сотрудники полиции просят обратиться по телефонам: 8 (3812) 79-25-58 или 8-904-076-43-20.