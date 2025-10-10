«Авангард» едет мстить «Автомобилисту» за разгром на домашнем льду

Прошлый матч завершился со счетом 1:4.

Сегодня, 10 октября, омский «Авангард» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч пройдет на «УГМК-Арене» и начнется в 19:30.

За 12 матчей регулярного чемпионата подопечные Ги Буше потерпели всего три поражения – от «Ак Барса», «Трактора» и «Автомобилиста». В остальных девяти встречах омичи одержали победы и занимают третье место в таблице Восточной конференции.

Всего в КХЛ команды встречались 49 раз: уральцы победили в 22 матчах, омичи – в 27.

Напомним, что ранее «Авангард» подписал контракт с долгожданным форвардом Майклом Маклаудом, который получит зарплату 55 миллионов рублей.