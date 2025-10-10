В Омске приостановят 10 автобусных маршрутов

В последний рейс они отправятся 12 октября.

Omskinform.ru

В воскресенье, 13 октября, в Омске закрывают на зиму 10 «дачных» маршрутов. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Ближайшее воскресенье, 12 октября, – последний в этом году день, когда вы можете совершить поездку на муниципальных садовых автобусах, – рассказал Шелест.

Так, в «спячку» уходит 7 автобусных маршрутов № 71, 112, 131, 139, 141, 171 и 178. Остальные три: № 39, 90 и 119, будут ходить по своим «зимним» вариантам. Автобусы на этих маршрутах будут доезжать до поселков Степной, Солнечный и Осташково.

Также градоначальник отметил, что машины с приостановленных маршрутов будут перераспределены на более приоритетные городские направления.