В Омской области скончалась педагог с большой буквы

Комитет по образованию Одесского района

Вчера, 9 октября, на 76-м году жизни скончалась педагог Светлана Чуб, внесшая значительный вклад в развитие дошкольного образования региона. Об этом сообщили в группе Комитета по образованию Одесского района во «ВКонтакте».

Светлана Ивановна родилась 20 сентября 1950 года в селе Харитоновка Одесского района Омской области в многодетной крестьянской семье. Начав свою карьеру воспитателем Одесского детского комбината в 1968 году, она постепенно выросла до заведующей детским садом, должность которой занимала вплоть до выхода на пенсию в 2009 году.

Чуб на протяжении многих лет возглавляла районное методическое объединение заведующих. Под ее руководством детский сад неоднократно получал почетные грамоты районного и областного комитетов по образованию. Одним из значительных достижений стало создание первой в регионе экспериментальной площадки по системе Н. М. Крыловой «Детский сад – Дом радости».

Светлана Ивановна несколько раз награждалась районными и областными почетными грамотами, благодарственными письмами. В 1988 году ее наградили значком «Отличник народного просвещения». Чуб также является ветераном педагогического труда.

– Не только воспитанники и родители, но и коллеги навсегда останутся благодарными Светлане Ивановне за внимание, сердечность, любовь к людям, самоотверженное отношение к работе, помощь в воспитании детей. Всегда спокойная, умная, тактичная, проницательная, доброжелательная, отзывчивая, охотно помогала она советом и делом молодым специалистам и опытным коллегам, щедро делилась секретами педагогического мастерства, – говорится в сообщении.

Сообщается, что Светлана Ивановна скончалась после продолжительной болезни. Какой именно, не сообщается.

