У акционированного «Банного хозяйства» в Омске забрали бани

Они могут достаться частнику.

«Сибирская проектная компания» обратилась в Арбитражный суд Омской области, чтобы признать недействительной приватизацию двух бань. И это ей удалось. АО «Банное хозяйство» обязали возвратить два объекта в муниципальную собственность.

Речь идет об объектах на проспекте Королева и улице 25-я Линия. Как уточняет РБК Омск, «Сибирская проектная компания» год арендовала их, а потом хотела выкупить, но ей отказали.

Позже «Банное хозяйство» преобразовали в акционерное общество. Обе бани стали собственностью нового АО.

СПК удалось также оспорить отказ в приватизации, который она получила. Решение арбитражного суда также поддержали Восьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.