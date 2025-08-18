С осени сотрудникам ППС увеличат выплаты за патрулирование города.

В Омской области разработан проект поправок к указу о мерах социальной поддержки определенных категорий лиц, участвующих в охране общественного порядка на территории региона. Документ устанавливает перечень получателей ежемесячных выплат и размеры этих выплат.

Согласно предлагаемым изменениям, выплаты для младшего начальствующего состава строевых подразделений патрульно-постовой службы (ППС) УМВД России по Омску и отделов МВД России на районном уровне увеличатся с текущих 4 тысяч до 7,5 тыс. рублей. Это означает увеличение размера выплат на 87,5 %.

Кроме того, проект поправок также устанавливает конкретные сроки подачи списков сотрудников правоохранительных органов, имеющих право на получение выплат за декабрь. Предлагается, что такие списки должны быть предоставлены в Министерство региональной безопасности Омской области не позднее 15 декабря, а в МФЦ – не позднее 20 декабря. В настоящее время эти сроки не регламентированы.