Из-за отсутствия транспорта горожане испытывают трудности с возвращением домой по вечерам.
Омичи снова жалуются на работу общественного транспорта. Как сообщила в соцсетях жительница города, вечером трудно уехать с остановки «Академия транспорта».
– Вечером невозможно уехать домой, мало того что интернета нет, такси не вызвать, еще и с транспортом беда. Висит табло электронное в остановках с призрачными автобусами. Вчера, например, появился на электронном табло долгожданный маршрут 51. Но появился он только на табло. До остановки не доехал, и так три автобуса пропало, – рассказала женщина.
Другие автобусы, по словам омички, не исчезали, в частности № 17, 335, 46, 109. Однако автобус № 51 так и не появился. В итоге омичка пошла искать Wi-Fi в ближайшее кафе и сумела связаться с таксистом. Жительница просит департамент транспорта добавить автобусов или сделать Wi-Fi на остановках, чтобы можно было вызвать такси.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки автобусов жителям омских деревень приходится ездить на попутках.