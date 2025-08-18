Проблемы возникли в нескольких районах области.

Жители деревень в Кормиловском и Горьковском районах Омской области пожаловались на нехватку автобусов. Транспорт на маршрутах до Омска переполнен настолько, что водители просто проезжают мимо остановок.

Как рассказали местные жители, стоящим на остановках людям приходится ловить попутки, чтобы добраться до города. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут добраться до городских больниц.

– Людям за 70 лет нужно ехать в больницу в город, а уехать не получается. Пешком идти? Разве нельзя решить эту проблему? – рассказывают о ситуации в паблике «Инцидент Омск».

В минтрансе попросили уточнить номер автобуса, дату и время проезда мимо остановки, однако местные жители уверяют, что проблема безвременна и повсеместна.

– А какой смысл об этом говорить? Пишут же, автобусы переполнены. Такая же проблема с автобусами из поселка Алексеевского, Горьковский р-н. Даже в будние дни не всегда можно уехать, – возмущается местная жительница.

В Алексеевке Кормиловского района такая же проблема. Как сообщил местный житель, автобус ходит только утром и вечером понедельника, пятницы, субботы и восресенья. В будние дни омичам приходится добираться до работы на попутках.