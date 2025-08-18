Он погиб спустя месяц после заключения контракта.

Администрация Москаленского сельского поселения Марьяновского района Омской области сообщает о прощании с погибшим на СВО Николаем Севостьяновым.Похороны героя состоятся сегодня, 18 августа.

Николай Севостьянов родился в феврале 1980 года в поселке Москаленском. В июле 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Через месяц, 6 августа, военнослужащий погиб, выполняя боевую задачу.

Прощание с Севостьяновым состоится сегодня, 18 августа, в деревне Отрадное по адресу: улица Зеленая, 7, начало в 11:00.

