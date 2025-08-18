Омск-Информ
·Общество

Земли хватит еще максимум на год.
В Омске городские кладбища близки к исчерпанию свободного пространства для погребений. Площадь доступной земли составляет всего около 15 тыс. кв. м, сообщает НГС55 со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии.
Учитывая ежегодное количество похорон, составляющее приблизительно 7500 случаев, и действующие нормативы, согласно которым каждое захоронение требует от 2 до 4 кв. м площади, оставшихся земель хватит лишь на размещение от 3750 до 7500 могил. Это значит, что свободных участков хватит максимум на ближайшие полгода-год.
Вопрос о дальнейшем размещении мест захоронений остается открытым и на сегодняшний день не решен.
Ранее сообщалось, что омские власти потратят 5 млн на проект расширения Юго-Восточного кладбища.
Мария Филимонова
