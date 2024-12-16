Чиновники рассчитывают получить готовый проект к концу лета.

В минувшую пятницу омские чиновники объявили аукцион на разработку проекта расширения Юго-Восточного кладбища в селе Морозовка. На это выделили почти 5,25 млн рублей.

Новые места захоронения планируется построить как минимум в 300 метрах от жилья и общественных зданий. При разработке проекта подрядчик должен предусмотреть пост охраны, пешеходные дорожки, площадки для мусорных контейнеров, общественных туалетов, подъездные дороги и т. д.

Заявки от предпринимателей принимают до 20 декабря. Выбрать подрядчика власти планируют 24 декабря.

Начать работу над проектом подрядчик должен будет в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, а завершить – к 29 августа.