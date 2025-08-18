Мужчина отсудил у предприятия 150 тысяч рублей за моральный вред.

Один из работников омского «Завода сборного железобетона № 5» через суд взыскал с предприятия 150 тыс. рублей. Причиной тяжбы стала производственная травма, полученная мужчиной.

Как сообщает прокуратура, работнику дали поручение, которое выходило за круг его должностных обязанностей. При этом для него не провели целевой инструктаж. В результате омич упал со стремянки и получил закрытый оскольчатый перелом со смещением. Из-за травмы мужчина утратил профессиональную трудоспособность на 30 %. Теперь он не работает, а получает пособие по временной нетрудоспособности.

Решение суда о компенсации морального вреда вступило в законную силу. Прокуратура следит за его исполнением.