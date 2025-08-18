Инцидент произошел на Левом берегу.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 44-летнего мужчины на рыбалке. Инцидент произошел накануне на озере в районе дома № 1/1 по улице Рокоссовского в Омске.

По предварительным данным, мужчина, пытаясь забросить леску, задел провод линии электропередачи. В результате рыбак получил смертельный разряд электротоком.

На данный момент следователями произведен осмотр места происшествия, выполняются опросы свидетелей и иные проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что в минувшую пятницу, 15 августа, в деревне Васильевке Марьяновского района 15-летний подросток погиб от удара электрическим током. Юноша помогал бабушке красить фасад дома и случайно дотронулся рукой до находящегося под напряжением провода, получив смертельный разряд тока.